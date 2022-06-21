Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:19 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: Для реформ в КХЛ нужно решить проблемы с затратами на логистику

Ранее Федерация хоккея России предложила разделить КХЛ на две конференции согласно результатам команд в прошлом сезоне.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Реформа в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть успешной в случае разрешения финансовых проблем с затратами на логистику. Такое мнение ТАСС во вторник высказал первый президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев.

Федерация хоккея России 17 июня опубликовала предложение по разделению КХЛ на две конференции согласно результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.

«Ранее я говорил, что при внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остается много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелетов гораздо длиннее, и даже спаренные матчи проблем решить не могут. И начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для команд из этого дивизиона было бы неправильным», — сказал Медведев.

«Этот финансовый разрыв легко посчитать с точки зрения затрат на путешествия, и если его ликвидировать, то это откроет дорогу к дальнейшим предложениям и рассуждениям», — добавил он.

Согласно предложению, в первой конференции выступят 12 лучших команд по итогам прошлого сезона — это московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев», московское «Динамо», омский «Авангард», московский «Спартак», казанский «Ак Барс», череповецкая «Северсталь», ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Во второй конференции сыграют оставшиеся десять клубов — новосибирская «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо», «Барыс» из Нур-Султана, екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур», подмосковный «Витязь», «Сочи», владивостокский «Адмирал» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Предлагаемое название конференций — конференция Юрзинова и конференция Якушева.

 Почему "Пари Нижний Новгород" расстался с Александром Кержаковым
Кубок Стэнли в этом году не привезут ни в Россию, ни в Белоруссию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь