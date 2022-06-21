Александр Медведев: Для реформ в КХЛ нужно решить проблемы с затратами на логистику

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Реформа в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть успешной в случае разрешения финансовых проблем с затратами на логистику. Такое мнение ТАСС во вторник высказал первый президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев.

Федерация хоккея России 17 июня опубликовала предложение по разделению КХЛ на две конференции согласно результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.

«Ранее я говорил, что при внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остается много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелетов гораздо длиннее, и даже спаренные матчи проблем решить не могут. И начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для команд из этого дивизиона было бы неправильным», — сказал Медведев.

«Этот финансовый разрыв легко посчитать с точки зрения затрат на путешествия, и если его ликвидировать, то это откроет дорогу к дальнейшим предложениям и рассуждениям», — добавил он.