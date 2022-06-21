Александр Медведев: Для реформ в КХЛ нужно решить проблемы с затратами на логистику
Ранее Федерация хоккея России предложила разделить КХЛ на две конференции согласно результатам команд в прошлом сезоне.
Ранее Федерация хоккея России предложила разделить КХЛ на две конференции согласно результатам команд в прошлом сезоне.
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Реформа в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть успешной в случае разрешения финансовых проблем с затратами на логистику. Такое мнение ТАСС во вторник высказал первый президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев.
Федерация хоккея России 17 июня опубликовала предложение по разделению КХЛ на две конференции согласно результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.
«Ранее я говорил, что при внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остается много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелетов гораздо длиннее, и даже спаренные матчи проблем решить не могут. И начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для команд из этого дивизиона было бы неправильным», — сказал Медведев.
«Этот финансовый разрыв легко посчитать с точки зрения затрат на путешествия, и если его ликвидировать, то это откроет дорогу к дальнейшим предложениям и рассуждениям», — добавил он.
Согласно предложению, в первой конференции выступят 12 лучших команд по итогам прошлого сезона — это московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев», московское «Динамо», омский «Авангард», московский «Спартак», казанский «Ак Барс», череповецкая «Северсталь», ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Во второй конференции сыграют оставшиеся десять клубов — новосибирская «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо», «Барыс» из Нур-Султана, екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур», подмосковный «Витязь», «Сочи», владивостокский «Адмирал» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Предлагаемое название конференций — конференция Юрзинова и конференция Якушева.