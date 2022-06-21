«Барыс» намерен сохранить своего лучшего форварда

Источник: ХК "Барыс"

Канадец, считающийся одним из лучших форвардов «Барыса», также не против продолжить карьеру в казахстанском клубе.

В минувшем сезоне КХЛ он провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.