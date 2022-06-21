«Барыс» намерен сохранить своего лучшего форварда
«Барыс» намерен подписать новый контракт с форвардом Линденом Веем, сообщает Allhocckey.ru.
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«Барыс» намерен подписать новый контракт с форвардом Линденом Веем, сообщает Allhocckey.ru.
Канадец, считающийся одним из лучших форвардов «Барыса», также не против продолжить карьеру в казахстанском клубе.
В минувшем сезоне КХЛ он провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.
Также в КХЛ 30-летний канадец выступал за ЦСКА и СКА. Всего на его счету в лиге 240 матчей и 191 (57+134) очко.