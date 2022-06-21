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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» намерен сохранить своего лучшего форварда

«Барыс» намерен подписать новый контракт с форвардом Линденом Веем, сообщает Allhocckey.ru.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Канадец, считающийся одним из лучших форвардов «Барыса», также не против продолжить карьеру в казахстанском клубе.

В минувшем сезоне КХЛ он провел за команду 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач.

Также в КХЛ 30-летний канадец выступал за ЦСКА и СКА. Всего на его счету в лиге 240 матчей и 191 (57+134) очко.

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