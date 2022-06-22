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11:24 (мск), источник: Прессбол

Андрей Назаров — о Sochi Hockey Open: минское «Динамо» придаст турниру международный статус

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров — о турнире Sochi Hockey Open, который пройдет в августе.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Сильно вам помогает в подготовке домашний турнир Sochi Hockey Open?

— Это будет грандиозное событие не только для нашего клуба, но и для всей КХЛ. Все уже соскучились по большому хоккею. А тут к нам приедут такие гранды, как СКА и «Авангард». Минское «Динамо» придаст турниру международный статус. Прилетит «Адмирал», в олимпийской сборной соберутся сильные ребята со всей лиги. Представительный турнир, и я рад, что он пройдет именно на базе нашего клуба. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков с 3 по 9 августа на трибуны «Большого». Это очень серьезный и качественный разогрев для чемпионата КХЛ, — цитирует «Матч ТВ».

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