Андрей Назаров — о Sochi Hockey Open: минское «Динамо» придаст турниру международный статус

— Это будет грандиозное событие не только для нашего клуба, но и для всей КХЛ. Все уже соскучились по большому хоккею. А тут к нам приедут такие гранды, как СКА и «Авангард». Минское «Динамо» придаст турниру международный статус. Прилетит «Адмирал», в олимпийской сборной соберутся сильные ребята со всей лиги. Представительный турнир, и я рад, что он пройдет именно на базе нашего клуба. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков с 3 по 9 августа на трибуны «Большого». Это очень серьезный и качественный разогрев для чемпионата КХЛ, — цитирует «Матч ТВ».