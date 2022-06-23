Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Куньлунь» переведён в Западную конференцию КХЛ

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2022/2023 будет играть в Западной конференции КХЛ.

КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ранее правление КХЛ утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось клуба “Куньлунь Ред Стар”, который переведён из Восточной в Западную конференцию, где займёт место в дивизионе Тарасова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Последние два года китайская команда базировалась в подмосковных Мытищах из-за ограничений, связанных с пандемией COVID−19. В предстоящем сезоне «Куньлунь» также будет принимать своих соперников на «Арене Мытищи».

Напомним, КХЛ объявила, что новый сезон стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между обладателем и финалистом Кубка Гагарина — 2022 — ЦСКА и «Металлургом».

 «Бетербиев — монстр». Как чеченский боец потряс мир
«Мужикам в юбках» запретили соревноваться. Разум побеждает?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь