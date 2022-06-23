«Куньлунь» переведён в Западную конференцию КХЛ

«Ранее правление КХЛ утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось клуба “Куньлунь Ред Стар”, который переведён из Восточной в Западную конференцию, где займёт место в дивизионе Тарасова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Последние два года китайская команда базировалась в подмосковных Мытищах из-за ограничений, связанных с пандемией COVID−19. В предстоящем сезоне «Куньлунь» также будет принимать своих соперников на «Арене Мытищи».