В КХЛ могут ввести перекрёстный плей-офф

«Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига согласовали структуру сезона-2022/2023, а также договорились проработать изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина. В том числе будет рассмотрена возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций “Запад” и “Восток”.



Перекрёстный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги станет важным инструментом повышения уровня соревновательности, интенсивности и рейтинга чемпионата КХЛ в глазах болельщиков и спонсоров, что полностью соответствует рекомендациям тренерского совета по увеличению количества принципиальных игр, имеющих важное значение для обоих участников. Все идеи после проработки на совместной рабочей группе будут представлены совету директоров КХЛ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХР.