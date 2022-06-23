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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

В КХЛ могут ввести перекрёстный плей-офф

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о достижении договорённостей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига согласовали структуру сезона-2022/2023, а также договорились проработать изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина. В том числе будет рассмотрена возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций “Запад” и “Восток”.

Перекрёстный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги станет важным инструментом повышения уровня соревновательности, интенсивности и рейтинга чемпионата КХЛ в глазах болельщиков и спонсоров, что полностью соответствует рекомендациям тренерского совета по увеличению количества принципиальных игр, имеющих важное значение для обоих участников. Все идеи после проработки на совместной рабочей группе будут представлены совету директоров КХЛ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

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