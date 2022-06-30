Игрока из Швеции могут отстранить от сборной из-за контракта с клубом КХЛ

Во вторник Пресс продлил контракт с «Северсталью» на год. В сезоне-2021/2022 швед провел за «Северсталь» в общей сложности 55 матчей, в которых набрал 21 очко (7 шайб + 14 голевых передач). Пресс стал первым шведским хоккеистом, подписавшим новый контракт с клубом КХЛ с февраля. Как отмечается, окончательное решение по будущему игрока в сборной еще не принято.

«Я не хочу опережать решение, которое должно быть принято до начала нового сезона. Для нас и для меня лично существует большая разница между игроками, которые были согласны остаться в КХЛ, и теми, кто хотел уйти. Это другое дело, мы знаем, насколько это сложно», — сказал генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Йохан Старк.