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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрока из Швеции могут отстранить от сборной из-за контракта с клубом КХЛ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шведская хоккейная ассоциация может отстранить от игр за национальную сборную защитника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Робина Пресса, сообщает expressen.se.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Пресс продлил контракт с «Северсталью» на год. В сезоне-2021/2022 швед провел за «Северсталь» в общей сложности 55 матчей, в которых набрал 21 очко (7 шайб + 14 голевых передач). Пресс стал первым шведским хоккеистом, подписавшим новый контракт с клубом КХЛ с февраля. Как отмечается, окончательное решение по будущему игрока в сборной еще не принято.

«Я не хочу опережать решение, которое должно быть принято до начала нового сезона. Для нас и для меня лично существует большая разница между игроками, которые были согласны остаться в КХЛ, и теми, кто хотел уйти. Это другое дело, мы знаем, насколько это сложно», — сказал генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Йохан Старк.

За сборную Швеции Пресс дебютировал в прошлом сезоне провел два матча.

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