В Красноярске могут создать клуб уровня КХЛ

В четверг он принял участие в высадке деревьев на острове Татышев вместе с хоккейными звездами Александром Семиным, Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Павлом Дацюком.

«Мы об этом сейчас думаем… “Енисей” — чемпион во всех отношениях. Думаю, что вот с приездом Саши (Семина — ред.) мы начнем всерьез подходить к этой штанге», — сказал Усс, отвечая на вопрос, появится ли клуб КХЛ в Красноярске.