Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Красноярске могут создать клуб уровня КХЛ

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Клуб уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться в Красноярске, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг он принял участие в высадке деревьев на острове Татышев вместе с хоккейными звездами Александром Семиным, Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Павлом Дацюком.

«Мы об этом сейчас думаем… “Енисей” — чемпион во всех отношениях. Думаю, что вот с приездом Саши (Семина — ред.) мы начнем всерьез подходить к этой штанге», — сказал Усс, отвечая на вопрос, появится ли клуб КХЛ в Красноярске.

В четверг в Красноярске состоится прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Семина, которым он завершает свою игровую карьеру. Две сборные — звёзд НХЛ и КХЛ — скрестят клюшки на льду «Платинум Арены». Одну команду возглавит Семин, партнером которого, как и в «Вашингтоне», станет Овечкин, капитаном другой будет Дацюк.

 Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж. Она будет выступать за США?
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь