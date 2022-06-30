В Красноярске могут создать клуб уровня КХЛ
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Клуб уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться в Красноярске, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Клуб уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться в Красноярске, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
В четверг он принял участие в высадке деревьев на острове Татышев вместе с хоккейными звездами Александром Семиным, Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Павлом Дацюком.
«Мы об этом сейчас думаем… “Енисей” — чемпион во всех отношениях. Думаю, что вот с приездом Саши (Семина — ред.) мы начнем всерьез подходить к этой штанге», — сказал Усс, отвечая на вопрос, появится ли клуб КХЛ в Красноярске.
В четверг в Красноярске состоится прощальный матч двукратного чемпиона мира Александра Семина, которым он завершает свою игровую карьеру. Две сборные — звёзд НХЛ и КХЛ — скрестят клюшки на льду «Платинум Арены». Одну команду возглавит Семин, партнером которого, как и в «Вашингтоне», станет Овечкин, капитаном другой будет Дацюк.