Белорусская команда «Персей» выиграла бронзу турнира КХЛ «3 на 3»

В матче за бронзу турнира в российских Мытищах белорусские хоккеисты переиграли «Центавр» со счетом 4:3. Хет-триком в составе нашей команды отметился Виталий Пинчук, автором победной шайбы стал Егор Чезганов. Таким образом, игрокам «Персея» достался денежный приз в 500 тыс. российских рублей.