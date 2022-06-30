Белорусская команда «Персей» выиграла бронзу турнира КХЛ «3 на 3»
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда «Персей» заняла третье место на турнире КХЛ по хоккею в формате «3 на 3», сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда «Персей» заняла третье место на турнире КХЛ по хоккею в формате «3 на 3», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче за бронзу турнира в российских Мытищах белорусские хоккеисты переиграли «Центавр» со счетом 4:3. Хет-триком в составе нашей команды отметился Виталий Пинчук, автором победной шайбы стал Егор Чезганов. Таким образом, игрокам «Персея» достался денежный приз в 500 тыс. российских рублей.
Ранее белорусская команда стала сильнейшей на групповом этапе, одержав пять побед в семи матчах, но в полуфинале по буллитам уступила «Ориону» — 4:5.