«Ак Барс» объявил о назначении Знарка главным тренером
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 59-летним специалистом подписан на один год.
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Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 59-летним специалистом подписан на один год.
Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал назначение Знарка.
«Олег Знарок — один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», — сказал он.
В сезоне-2020/21 «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду» (3−4).