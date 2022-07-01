«Ак Барс» объявил о назначении Знарка главным тренером

«Олег Знарок — один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», — сказал он.