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17:19 (мск), источник: Sport24

Голкипер сборной России Федотов задержан сотрудниками военкомата

Лучший вратарь КХЛ в сезоне-2021/22 Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата, сообщает «Спорт-экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

По данным «Фонтанки», с утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления 25-летнего хоккеиста сборной России и московского ЦСКА в Петербурге. Отмечается, что задержание инициировала военная прокуратура, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

В мае «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с Федотовым.

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