Голкипер сборной России Федотов задержан сотрудниками военкомата

По данным «Фонтанки», с утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления 25-летнего хоккеиста сборной России и московского ЦСКА в Петербурге. Отмечается, что задержание инициировала военная прокуратура, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».