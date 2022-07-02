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11:22 (мск), источник: Sport24

«Ак Барс» объявил о возвращении Галиева

Нападающий Станислав Галиев вернулся в «Ак Барс».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

«Я счастлив вернуться в “Ак Барс”. Долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог. Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде. Ожидания от следующего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина. Других задач у “Ак Барса” никогда не было», — приводит слова Галиева официальный сайт казанцев.

Нападающий выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2021 год, затем играл за московское «Динамо».

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