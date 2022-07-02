«Ак Барс» объявил о возвращении Галиева

«Я счастлив вернуться в “Ак Барс”. Долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог. Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде. Ожидания от следующего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина. Других задач у “Ак Барса” никогда не было», — приводит слова Галиева официальный сайт казанцев.