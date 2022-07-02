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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкиперу сборной России Федотову грозит до двух лет лишения свободы

1 июля голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Вратарю грозит до двух лет лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, «РИА Новости Спорт».

Напомним, статьёй 328 УК РФ установлена ответственность за уклонение от призыва на военную службу, а также уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.

В минувшем сезоне вратарь Федотов выступал за московский ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. На его счету три шат-аута в 48 матчах с учётом плей-офф.

Также Иван был основным голкипером сборной России на Олимпиаде в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале сборной Финляндии.

В межсезонье Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».

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