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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Теему Селянне станет новым владельцем финского «Йокерита»

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне заявил, что возьмет под контроль «Йокерит» после того, как клуб пошел по пути возвращения в чемпионат Финляндии.

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Источник: AFP 2022

Он сообщил, что станет новым владельцем клуба и будет принимать активное участие в его деятельности.

«Информация о будущем клуба начнет активно публиковаться в наших медиа в ближайшее время. Сейчас главных новостей сразу пять.

Мы долго молчали, но может быть и лучше, что поклонники узнают обо всем сразу. Я обещаю, что будет много позитивных моментов и все будут в восторге», — сказал Селянне Iltalehti.

«Йокерит» на протяжении нескольких последних сезонов выступал в КХЛ, но клуб пропустил плей-офф сезона-2021/22, после чего покинул лигу.

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