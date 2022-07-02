Федотов в военкомате жаловался на боли в желудке и возможное отравление

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

По словам корреспондента телеканала Олега Алексашина, Федотов попросил о медицинской помощи в сборном пункте военкомата, его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. После этого голкипера отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина−2022.