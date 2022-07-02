Адвокат: процедура призыва Федотова нарушена, он выглядит как больной человек

«На эту секунду мы не можем точно сказать, как обстоят дела. Он находился в госпитале, по крайней мере фактически, но почему-то не числился, как другие больные. Ни нас, ни родителей к нему не допускали. Недавно на территорию госпиталя въехали сотрудники военной полиции. Я им представился, сказал, что я адвокат и спросил, по какому вопросу они приехали. Они развернулись, сели в машину и больше никаких комментариев не давали до тех пор, пока их не пропустили на территорию госпиталя.



С тех пор мы ничего не знаем. Насколько я понимаю, его в тяжёлом состоянии хотят перевести в какой-то военный следственный орган. Пока он как может аргументирует, что этого делать не надо, но события развиваются стремительно, сейчас на связь он не выходит.



Предсказать его судьбу сложно. Он находился на территории городского военкомата, но на воинском учёте стоит в Москве. Нашли его приписное удостоверение, а проживает он во Всеволожске, то есть к городскому военкомату он не имеет никакого отношения. Также вчера всячески скрывалась информация о его нахождении там, несмотря на то что у него был телефон и он сообщал родственникам, что там находится. Известили сотрудников военкомата, что направлена жалоба в суд и решение приостановлено. Суд должен решать вопрос, но процедура призыва была нарушена, она строго описана в законе. Понятно, что это всё не просто так.



Судя по последней связи с ним, чувствует он себя не очень хорошо. Он говорит, что ему делали какие-то уколы, какие — не знает, ему сказали, что это по назначению врача. Выглядит он не очень хорошо. Я не могу сравнить со вчерашним состоянием, но выглядит он как типичный больной человек», — цитирует адвоката «Матч ТВ».