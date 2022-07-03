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10:03 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Иван Федотов покинул госпиталь

25-летний вратарь был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею вратарь Иван Федотов покинул госпиталь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

«Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет», — сказал Пономарев.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. Как сообщал Пономарев ТАСС, хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь.

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Соглашение с ЦСКА у вратаря истекло в конце апреля.

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