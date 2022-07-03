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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В Госдуме отреагировали на задержание вратаря Федотова

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможной службой в армии российского вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

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Источник: РИА "Новости"

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Что на самом деле произошло, ответить смогут только ЦСКА и сам игрок. Нужна достоверная информация. Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Но только один или другой источник может раскрыть полноту картины. Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки — сегодня или завтра она будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге, после чего был доставлен в военкомат. У голкипера ухудшилось самочувствие, затем его отправили на скорой помощи в Военно-морской госпиталь. В настоящий момент неизвестно точное местонахождение Федотова.

Хоккеист уличён в уклонении от воинской службы, по статье 328 УК РФ ему может грозить до двух лет тюрьмы.

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