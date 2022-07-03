В Госдуме отреагировали на задержание вратаря Федотова

«Торопиться с выводами и фантазировать не стоит. Что на самом деле произошло, ответить смогут только ЦСКА и сам игрок. Нужна достоверная информация. Ходит много слухов: про контракт в НХЛ, про работу с ЦСКА. Но только один или другой источник может раскрыть полноту картины. Надо набраться терпения и дождаться реальной картинки — сегодня или завтра она будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.