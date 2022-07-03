Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин отказался отвечать на вопрос о ситуации с вратарем Иваном Федотовым

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался отвечать на вопрос о ситуации с вратарем ЦСКА и сборной России Иваном Федотовым.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Про Федотова говорить не хочешь? — спросил его журналист Иван Карпов.

— Нет, а зачем? — ответил Овечкин.

1 июля хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва в армию.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь