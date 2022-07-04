12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым

Первое и главное: где сейчас Иван Федотов?

Как возможно такое, что человек выходит с тренировки — и просто пропадает (в списках в госпитале его нет, связи с адвокатом и родственниками — крайне мало, а текущее местоположение вообще неизвестно)?

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Это точно нормально — забирать 25-летнего парня, который ни от кого не бегал и не скрывался, вдесятером, с лицами в маске, с фургоном без опознавательных знаков и тремя машинами сопровождения?

Так точно делают с каждым подозреваемым в уклонении от службы в армии? Так точно выхватывают лиц призывного возраста в других городах (Федотов стоит на учете в Москве, забрали в Санкт-Петербурге)? Или мы имеем дело с избирательным применением закона и чрезмерными мерами воздействия?

Федотов точно был злостным уклонистом? Почему его адвокат Алексей Пономарев говорит, что «Иван никогда не вызывался по повесткам, от призыва не уклонялся» — а его сажают в фургон? Где в таком случае неправда — и почему об этом не рассказывают, с учетом того, что забрали все-таки не неизвестного гражданина, а вратаря, которым все восхищались на Олимпиаде?

Федотову точно было невозможно вручить повестку под расписку прежде? Неужели этому препятствовал Центральный Спортивный Клуб Армии, сотрудником которого в течение года был Иван Федотов? Как это могло случиться?

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Как мог скрываться от призыва хоккеист, чье расписание публичных появлений на льду известно более-менее на год вперед? Который летал со сборной России в Китай спецбортом, когда между Россией и Китаем не было прямого авиасообщения из-за ковидных ограничений? Который получил загранпаспорт и только в прошедшем сезоне вместе с ЦСКА ездил и в Финляндию, и в Латвию? Который на воинском учете стоит в городе Москва, где работает система «Умный город», по которой людей иногда выдергивают из толпы в метро?

Федотов — единственный неслуживший спортсмен без военного билета? Или к нему по какой-то причине особый подход?

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Почему в госпиталь к Федотову не пускали ни маму, ни адвоката?

Как так могло получиться, что сторона Федотова обжаловала решение в суде — и оно, по словам адвоката Алексея Пономарева, приостановлено, а «реакции нет ни у кого»? Если решение приостановлено, Федотов не должен быть на свободе в ожидании судебного заседания?

Кто прокомментирует слова адвоката: «На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать»?

Почему молчат партнеры и руководители Ивана Федотова — их это не касается? А как же хоккейное товарищество — не оставлять своих в одиночестве, подставить плечо, поднять со льда, дотащить до скамейки? Как наше общество дошло до того, что перед лицом официальных структур любое сообщество, даже скрепленное девизом «Трус не играет в хоккей», мгновенно разбивается на тысячи мелких «я», где каждый сам по себе?

И еще раз главное: где сейчас Иван Федотов?