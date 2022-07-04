В Кремле отреагировали на призыв Федотова в армию

«Вы наверняка знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не к нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».