Федотов находится в учебной части Военно-морского флота

«На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после “учебки”, и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», — приводит слова представителя Северного флота «РИА Новости Спорт».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы и был доставлен в военкомат. Там ему стало плохо, в связи с чем его перевели в Военно-морской госпиталь. В ночь на 3 июля он покинул медучреждение и был отправлен в Северодвинск (Архангельская область), где находится в расположении 907-го учебного центра главкомата Военно-Морского флота РФ.