Защита хоккеиста Федотова обратилась в военную прокуратуру

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защита вратаря Ивана Федотова обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат голкипера Алексей Пономарев.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Адвокат голкипера рассказал ТАСС, что хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь, который вратарь позднее покинул. В воскресенье источник агентства сообщил, что Федотов находится в Североморске Мурманской области и, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.

«Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан, — сказал Пономарев. — Как я и говорил ранее, в нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились».