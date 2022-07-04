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14:25 (мск), источник: ТАСС

Защита хоккеиста Федотова обратилась в военную прокуратуру

Адвокат спортсмена требует признать незаконным решение призывной комиссии.

Россия
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защита вратаря Ивана Федотова обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат голкипера Алексей Пономарев.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Адвокат голкипера рассказал ТАСС, что хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь, который вратарь позднее покинул. В воскресенье источник агентства сообщил, что Федотов находится в Североморске Мурманской области и, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.

«Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан, — сказал Пономарев. — Как я и говорил ранее, в нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились».

Федотову 25 лет, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона он сыграл 48 матчей за ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» 7 мая объявил о подписании с Федотовым годичного контракта, его соглашение с ЦСКА истекло в апреле.

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