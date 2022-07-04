«Вгоняет в ужас»: западные СМИ шокировала скандальная история Федотова

Американцы отправили Федотова на Украину

Ситуация с вратарем сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» облетела все новостные ленты. Про Ивана Федотова узнали даже те, кто никогда не интересовался спортом. Хоккеист после завершения контракта с ЦСКА подписал соглашение с командой НХЛ и был готов отправиться в Северную Америку.

Однако вместо этого, по сообщениям СМИ, 25-летнего парня задержали в Санкт-Петербурге по ходатайству сотрудников военкомата. Позже ему стало плохо, результатом чего была госпитализация. Информации о местонахождении хоккеиста минимум, есть ощущение, что даже родные и близкие Ивана в полной мере не в курсе, что вообще происходит. РИА Новости Спорт стало известно, что Федотов может находиться в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России.

Происходящее, мягко говоря, выходит за рамки понимания. Не разобрались в ситуации и на Западе, где уже отправили Федотова на службу на Украину.

«Звезда российского хоккея Иван Федотов был насильно призван в ряды российской армии и отправлен на самолете на Украину после подписания миллионного контракта с “Флайерз”, — написал в социальных сетях известный американский предприниматель и политик Чак Каллесто.

Back to USSR

Очень много комментариев и иронии было по поводу фотографий Федотова в форме сборной СССР. Наш вратарь действительно надевал ее несколько раз, поэтому реакция в стиле «возвращение в Советский Союз» была ожидаемой в контексте происходящего. Шведский журналист Карл Манссон пристально следил за развитием событий с Федотовым и даже предположил, что Ивана могли отравить.

«Отсутствие новостей не всегда является хорошим признаком. Федотова арестовали, возможно, отравили и насильно забрали в армию. Надеюсь, что мы вскоре узнаем подробности. Слухи разлетаются быстро, а дезинформация еще быстрее», — написал Манссон.

Британцы опять нашли след Кремля

Превзошла всех, конечно, британская пресса. Daily Mail любит искать «след Кремля» практически во всем, что происходит в мире. Не стала исключением история с российским вратарем ЦСКА. Там посчитали, что президент России Владимир Путин лично занимался делом Ивана Федотова.

«Путин арестовал предателя. Теперь он улетит на Украину после подписания контракта с “Филадельфией”. Прежний клуб Федотова ЦСКА тесно связан с российской армией, а главой российского хоккея является Роман Ротенберг, друг семьи Путина», — написали журналисты Уилл Стюарт и Адам Соломон.

Но самое любопытное, что в самой Северной Америке ведущие спортивные СМИ и топовые хоккейные журналисты хранят тишину. Sportsnet, SB Nation молчат, нет никакой реакции от Пьера Лебрюна, Криса Джонстона, Эллиота Фридмана — людей, которые всегда на передовой любой хоккейной интриги. Возможно, они просто ждут больше конкретики по делу Федотова и не хотят спекулировать неподтвержденной информацией.

«Это больше, чем просто про хоккей»

Какой-то голос подают лишь местные журналисты из Филадельфии, куда, собственно и должен был перейти Иван Федотов. Они, в частности, интересуются, почему молчит сама НХЛ и ее руководители.

«Где вообще Гэри Бэттмен и НХЛ? Никто не реагирует на происходящее с Федотовым. Как это вообще возможно? Где хоккейные власти?» — написала журналистка Сара Бейкер.

«Ситуация с Федотовым страшная и затрагивает гораздо больше, чем просто “Филадельфию” и хоккей. Это затрагивает безопасность человека и его права. Шутки по поводу того, что опять что-то случилось с вратарем “Флайерз”, на этот раз неуместны», — отметил. Нейт Теннесен Журналист из Филадельфии

«Каждая новая деталь, которую я слышу о деле Федотова, вгоняет меня во все больший ужас», — заявила Стеф Драйвер.

«Работаю над тем, чтобы получить больше информации по Федотову и его якобы уклонением от армии. Это то, что может повлиять на гораздо более серьезные вещи, чем хоккей», — написал Билл Мельтцер.

Есть ощущение, что история с Федотовым может действительно затронуть гораздо больше, чем просто карьеру игрока и взаимоотношения с клубами НХЛ. Прецедент создан, и он вряд ли сыграет на пользу российскому спорту.