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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк сообщил, что ФХР обратилась в госорганы по делу Федотова

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела вратаря сборной России Ивана Федотова, цитирует президента ФХР Владислава Третьяка официальный Telegram-канал организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу СМИ сообщили, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В воскресенье адвокат Алексей Пономарев заявил РИА Новости, что его подзащитного направляют, предположительно, в Североморск, однако связи с ним нет. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что спортсмен находится в Северодвинске.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — заявил Третьяк.

В понедельник источник в Северном флоте сообщил РИА Новости, что вратарь находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, но в расположении Северного флота его нет. Другой источник отметил, что причиной проблем Федотова со службой в армии стал конфликт с представителями ЦСКА, за который выступает игрок. Адвокат хоккеиста сообщил РИА Новости, что обратился в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии.

В апреле Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а затем подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». В США он планировал отправиться в июле.

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