Третьяк сообщил, что ФХР обратилась в госорганы по делу Федотова

В пятницу СМИ сообщили, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В воскресенье адвокат Алексей Пономарев заявил РИА Новости, что его подзащитного направляют, предположительно, в Североморск, однако связи с ним нет. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что спортсмен находится в Северодвинске.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — заявил Третьяк.

В понедельник источник в Северном флоте сообщил РИА Новости, что вратарь находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, но в расположении Северного флота его нет. Другой источник отметил, что причиной проблем Федотова со службой в армии стал конфликт с представителями ЦСКА, за который выступает игрок. Адвокат хоккеиста сообщил РИА Новости, что обратился в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии.