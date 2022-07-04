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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский чемпион мира по хоккею объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России по хоккею Виктор Тихонов — младший принял решение о завершении карьеры игрока в 34 года, заявление хоккеиста было опубликовано его женой Евгенией в Instagram*.

Салават Юлаев
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Источник: Спорт РИА Новости

Виктор Тихонов — младший — внук и полный тезка тренера Виктора Васильевича Тихонова, который трижды приводил сборную СССР по хоккею к победе на Олимпийских играх.

«Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки», — написал Тихонов.

«Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи. Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде. Также огромное спасибо хоккейному сообществу и болельщикам. Больше всего мне в моей жизни будет недоставать “чувства локтя” моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи», — отметил Тихонов.

В прошедшем сезоне Тихонов выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева», он провел 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 15 очков (5 шайб + 10 голевых передач), в плей-офф в 11 матчах на его счету 6 очков (3 шайбы + 3 передачи). Контракт игрока с клубом был рассчитан до апреля 2023 года.

На протяжении карьеры Тихонов провел в КХЛ в общей сложности 535 матчей (138 шайб + 127 передач), он выступал также за «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), и «Ак Барс» (Казань). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин провел 111 матчей (11 шайб + 11 передач), был игроком клубов «Финикс»/ «Аризона» и «Чикаго». В 2008 году он был выбран на драфте НХЛ «Финиксом» под общим 28-м номером.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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