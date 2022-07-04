Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
4 июля, источник: Чемпионат.com

Александр Радулов объяснил причины перехода в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал причины перехода в казанский клуб. Напомним, с 2017 по 2022 год 35-летний форвард выступал за «Даллас Старз».

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Просто условия хорошие у “Ак Барса” и этот клуб проявил максимум заинтересованности. Как это бывает. Ты начинаешь выбирать, смотреть имеющиеся варианты. И склоняешься к тому, где к тебе более тепло относятся, где тебя сильнее хотят видеть в команде. “Ак Барс” был как раз таким клубом, который проявлял самый большой интерес. Спасибо им за это. Будем стараться, чтобы помогать “Ак Барсу” побеждать.

Как состав казанского клуба? Очень хороший. Но главное, как говорят, — лёд покажет. На бумаге может быть написано всё что угодно. Но нужно, чтобы все работали, выполняли тренерское задание. И были максимально заряженными на победу», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Ранее форвард выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» (2008−2012) и ЦСКА (2012−2016). На его счету 391 матч в регулярных чемпионатах, он набрал 492 (169+323) балла. В Кубке Гагарина Радулов провёл 92 встречи, заработав 89 (24+65) баллов.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь