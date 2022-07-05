Хоккеист Михаил Григорьев подписал контракт с «Барысом»
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник Михаил Григорьев подписал контракт с «Барысом», сообщается на сайте казахстанского хоккейного клуба.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник Михаил Григорьев подписал контракт с «Барысом», сообщается на сайте казахстанского хоккейного клуба.
Одностороннее соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2023 года. Григорьев уже выступал за «Барыс» в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне защитник в составе магнитогорского «Металлурга» дошел до финала Кубка Гагарина.
За свою карьеру в КХЛ Григорьев также играл в омском «Авангарде», московских «Спартаке» и «Динамо», ярославском «Локомотиве», нижегородском «Торпедо», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве». Всего на его счету 80 очков (25+55) в 502 матчах КХЛ.
Кроме того, нападающий Игорь Руденков перешел из «Металлурга» в хабаровский «Амур» в обмен на денежную компенсацию.