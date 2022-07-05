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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист Михаил Григорьев подписал контракт с «Барысом»

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник Михаил Григорьев подписал контракт с «Барысом», сообщается на сайте казахстанского хоккейного клуба.

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Источник: Официальный сайт хоккейного клуба "Динамо" Москва

Одностороннее соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2023 года. Григорьев уже выступал за «Барыс» в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне защитник в составе магнитогорского «Металлурга» дошел до финала Кубка Гагарина.

За свою карьеру в КХЛ Григорьев также играл в омском «Авангарде», московских «Спартаке» и «Динамо», ярославском «Локомотиве», нижегородском «Торпедо», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве». Всего на его счету 80 очков (25+55) в 502 матчах КХЛ.

Кроме того, нападающий Игорь Руденков перешел из «Металлурга» в хабаровский «Амур» в обмен на денежную компенсацию.

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