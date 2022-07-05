«Ак Барс» подписал просмотровый контракт с Чудиновым. Он пропустил прошлый сезон из-за травмы
Защитник Максим Чудинов подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом», сообщает клубная пресс-служба.
Ак Барс
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Защитник Максим Чудинов подписал просмотровый контракт с «Ак Барсом», сообщает клубная пресс-служба.
32-летний хоккеист примет участие в предсезонных сборах.
В сезоне 2020/21 Чудинов выступал в составе «Авангарда» и выиграл Кубок Гагарина.
Прошлый сезон Чудинов пропустил из-за травмы.
В КХЛ он провел 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков.