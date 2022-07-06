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13:11 (мск), источник: Sports.Ru

Калниньш о продолжении карьеры в России: «Непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго»

Вратарь Янис Калниньш рассказал, почему решил продолжить карьеру в России.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало известно, что 30-летний латвийский голкипер подписал контракт с «Амуром».

«Это непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго. Это был лучший вариант для моей семьи, когда я думал о жизни после хоккея. Я взрослый человек. Знаю, какая реакция может быть у людей, и как ее повернут медиа. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи», — сказал Калниньш в интервью Sportacentrs.

В апреле в Латвии внесли поправки в «Закон о спорте». Спортсменам и работникам спортивной сферы запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых на территории России и Беларуси. Те, кто нарушит данный закон, впоследствии не могут быть вызваны в сборную Латвии и теряют право на налоговые льготы.

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