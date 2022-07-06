Калниньш о продолжении карьеры в России: «Непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго»

«Это непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго. Это был лучший вариант для моей семьи, когда я думал о жизни после хоккея. Я взрослый человек. Знаю, какая реакция может быть у людей, и как ее повернут медиа. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи», — сказал Калниньш в интервью Sportacentrs.