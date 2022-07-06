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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: На игроков «Салавата», «Адмирала» и СКА завели уголовные дела

На троих хоккеистов, выступающих в КХЛ, завели уголовные дела за покупку военных билетов, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Салават Юлаев
Адмирал
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Источник: AP 2022

Сообщается, что все три игрока выступали в системе «Салавата Юлаева». Как заявляет источник, уголовные дела заведены на Анвара Сулейманова, который выступает за «Салават», а также Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА).

Источник сообщает о том, что спортсмены обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на хоккеистов, давших взятку, а также на начальника отделения призыва Константина Воропаева.

По информации источника, игрокам грозит до 12 лет лишения свободы.

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