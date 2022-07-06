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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» усилил тренерский штаб чемпионом мира по хоккею

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Андрей Марков вошел в тренерский штаб московского «Спартака», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Клуб станет первым в тренерской карьере чемпиона мира 2008 года. Помимо Маркова, в тренерский штаб Бориса Миронова вошли Егор Башкатов, Евгений Перов, Алексей Заварухин и Сергей Климкович.

Маркову 43 года, на протяжении карьеры он представлял воскресенский «Химик», московское «Динамо», подольский «Витязь», казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Марков провел 1079 матчей за «Монреаль», на счету защитника 604 очка (124 шайбы и 480 голевых передач).

«Спартак» в прошедшем сезоне выбыл в четвертьфинале Кубка Гагарина, уступив в серии петербургскому СКА (1−4).

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