Знаменитая пятерка «Барыса» вошла в историю КХЛ

В топ вошла и знаменитая пятерка «Барыса», в которую входили защитники Кевин Даллмэн и Майк Ландин с форвардами Брэндоном Боченски, Дастином Бойдом и Найджелом Доусом. Вместе они набрали 283 (112+171) очка.

«Перед началом сезона-2013/14 “Барыс” подписал Майка Ландина, который стал последним недостающим кусочком пазла этой суперпятерки. К тому моменту в клубе уже капитанил Кевин Даллмэн, а в атаке феерила тройка ББД: Боченски — Бойд — Доус. Последний со временем “прописался” в списках лучших бомбардиров (5-е место) и снайперов (3-е место) Лиги, Боченски до сих пор входит в топ-10 ассистентов в истории КХЛ, а Даллмэн — безоговорочно лучший бомбардир среди защитников Лиги за всю ее историю (142+289)», — пишет сайт КХЛ.