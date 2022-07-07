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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

Знаменитая пятерка «Барыса» вошла в историю КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг самых результативных пятерок в истории Лиги. В статистике учитывались только те голы и передачи, которые были сделаны, когда все пятеро игроков находились.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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В топ вошла и знаменитая пятерка «Барыса», в которую входили защитники Кевин Даллмэн и Майк Ландин с форвардами Брэндоном Боченски, Дастином Бойдом и Найджелом Доусом. Вместе они набрали 283 (112+171) очка.

«Перед началом сезона-2013/14 “Барыс” подписал Майка Ландина, который стал последним недостающим кусочком пазла этой суперпятерки. К тому моменту в клубе уже капитанил Кевин Даллмэн, а в атаке феерила тройка ББД: Боченски — Бойд — Доус. Последний со временем “прописался” в списках лучших бомбардиров (5-е место) и снайперов (3-е место) Лиги, Боченски до сих пор входит в топ-10 ассистентов в истории КХЛ, а Даллмэн — безоговорочно лучший бомбардир среди защитников Лиги за всю ее историю (142+289)», — пишет сайт КХЛ.

Напомним, что перед сезоном-2022/23 «Барыс» сменил тренера, им снова стал Андрей Скабелка, а также подписал обладателя Кубка Гагарина.

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