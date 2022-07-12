Присяга Федотова пройдет в закрытом режиме 13 августа

«Матч ТВ продолжает уточнять судьбу голкипера Ивана Федотова, которого призвали на службу в Северодвинск. Ранее мы сообщали, что Федотов примет присягу в первую неделю августа — 6-го числа. По последним данным, как нам стало известно, присяга состоится 13 августа и пройдет в закрытом режиме. Иван Федотов по-прежнему находится в третьей роте, хотя призывников нередко переводят в другие подразделения», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Матч ТВ».