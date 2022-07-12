Брагин будет в СКА консультантом по молодежи и не войдет в тренерский штаб на сезон

Как стало известно «Матч ТВ», в ближайшее время петербургский клуб назовет тренерский штаб на сезон-2022/23, и в его составе не будет 66-летнего тренера. Отмечается, что Брагин переходит на должность консультанта.

«Валерий Николаевич известен своим умением работать с молодыми хоккеистами, и именно отслеживанием и подготовкой молодежи он и будет заниматься в новой роли. В клубе прекрасно понимают сильные стороны опытного тренера, и посчитали, что должность, подразумевающая работу с перспективными игроками, которых в СКА немало, позволит Брагину быть максимально эффективным», — сообщил «Матч ТВ» источник в клубе.

Брагин работал главным тренером СКА с июня 2020 года по январь 2022-го, после чего стал старшим тренером команды. Ранее специалист возглавлял молодежную и основную сборные России.