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14:09 (мск), источник: Sports.Ru

Брагин будет в СКА консультантом по молодежи и не войдет в тренерский штаб на сезон

Валерий Брагин станет консультантом в СКА.

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Источник: Sports.Ru

Как стало известно «Матч ТВ», в ближайшее время петербургский клуб назовет тренерский штаб на сезон-2022/23, и в его составе не будет 66-летнего тренера. Отмечается, что Брагин переходит на должность консультанта.

«Валерий Николаевич известен своим умением работать с молодыми хоккеистами, и именно отслеживанием и подготовкой молодежи он и будет заниматься в новой роли. В клубе прекрасно понимают сильные стороны опытного тренера, и посчитали, что должность, подразумевающая работу с перспективными игроками, которых в СКА немало, позволит Брагину быть максимально эффективным», — сообщил «Матч ТВ» источник в клубе.

Брагин работал главным тренером СКА с июня 2020 года по январь 2022-го, после чего стал старшим тренером команды. Ранее специалист возглавлял молодежную и основную сборные России.

Пост главного тренера СКА с января занимает Роман Ротенберг.

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