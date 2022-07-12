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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Нестеров продлил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защитник Никита Нестеров продлил соглашение с ЦСКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 29-летним россиянином рассчитан на четыре года. В прошедшем сезоне он суммарно провел за клуб 63 матча, набрал 44 очка (8 голов и 36 передач) и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Нестеров представляет армейцев с 2021 года, до этого он играл за клуб с 2017 по 2020 годы и во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). В КХЛ он также выступал за челябинский «Трактор», в Национальной хоккейной лиге представлял «Тампу», «Монреаль» и «Калгари», в сумме проведя в лиге 170 матчей и набрав 37 очков (9+28). В составе сборной России Нестеров стал олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

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