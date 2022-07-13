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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

41-летний Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов заключил новый контракт с казанцами, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано на один год — до окончания сезона-2022/2023.

В завершившемся сезоне 41-летний Зарипов принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 12 очков при показателе полезности «+2».

Нападающий является единственным игроком в истории КХЛ, который пять раз выигрывал Кубок Гагарина: трижды из них — в форме «Ак Барса». Сезон-2022/2023 будет для Зарипова 18-м за казанцев.

Отметим, что всего за «Ак Барс» Зарипов сыграл 913 встреч в чемпионатах России и КХЛ, в которых набрал 645 (292+353) очков.

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