41-летний Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Соглашение рассчитано на один год — до окончания сезона-2022/2023.

В завершившемся сезоне 41-летний Зарипов принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 12 очков при показателе полезности «+2».

Нападающий является единственным игроком в истории КХЛ, который пять раз выигрывал Кубок Гагарина: трижды из них — в форме «Ак Барса». Сезон-2022/2023 будет для Зарипова 18-м за казанцев.