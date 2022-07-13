Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13 июля, источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании казахстанского защитника

Хоккейный клуб «Барыс» объявил о заключении пробного контракта с защитником Эмилем Нургалиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Соглашение рассчитано до 31 августа 2022 года. В это время хоккеист будет проходить просмотр в столичном клубе.

На протяжении пяти последних лет игрок обороны выступал за команды из системы «Сарыарки».

В прошлом сезоне Эмиль сыграл за карагандинцев в регулярном чемпионате Казахстана 31 матч и заработал 10 (3+7) очков. В плей-офф Нургалиев провёл еще 14 встреч, за которые записал в свой актив 7 (1+6) баллов.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь