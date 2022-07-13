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19:45 (мск), источник: Sport24

«Ак Барс» подписал контракт с голкипером «Тампы» Мифтаховым

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о подписании контракта с вратарем Амиром Мифтаховым.

Тампа-Бэй
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Источник: Ильнар Тухбатов

Контракт с 22-летним игроком подписан до конца сезона 2022/23. Прошлый сезон воспитанник казанского хоккея провел в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Марат Валиуллин, генеральный менеджер «Ак Барса»: «Амир — наш воспитанник, уже имеющий опыт игры в КХЛ. Впервые “Ак Барс” входит в сезон с доморощенной парой вратарей — это большое достижение нашей школы. Мы надеемся, что такое решение себя оправдает. Рассчитываем на прогресс Мифтахова по ходу сезона, его готовность работать каждый день и конкурировать с Тимуром Биляловым», — цитирует Валиуллина пресс-служба.

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