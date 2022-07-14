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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов объяснил, почему решил подписать контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о причинах возвращения в КХЛ. Форвард после шести лет выступлений в Северной Америке подписал контракт на два года с казанским клубом.

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Источник: AP 2022

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение “Ак Барса”, потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи и мне всегда было приятно играть в Казани.

Я буду делать всё от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное — работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В “Ак Барсе” собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по “Зелёному дерби”. Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», — цитирует Радулова официальный сайт «Ак Барса».

Радулов за карьеру в НХЛ сыграл 591 матч и набрал 417 (165+252) очков при показателе полезности «+69». В КХЛ на счету форварда 581 (193+388) результативный балл в 483 играх за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

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