Радулов объяснил, почему решил подписать контракт с «Ак Барсом»

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение “Ак Барса”, потому что это отличный клуб, где всё на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи и мне всегда было приятно играть в Казани.



Я буду делать всё от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное — работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В “Ак Барсе” собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по “Зелёному дерби”. Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», — цитирует Радулова официальный сайт «Ак Барса».