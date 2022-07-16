«Авангард» потренировался в Омске впервые за 4 года — при полных трибунах. Болельщики начали собираться у арены за час до начала тренировки

13 и 14 июля хоккеисты омской команды прошли медицинский осмотр, а 15 июля начали подготовку к сезону на льду.

Первое тренировочное занятие «ястребов» было открытым для представителей прессы и болельщиков.

Тренировка «Авангарда» началась в 11:00 по местному времени, но фанаты начали собираться у стадиона еще за час до ее начала.

Омская команда проводит тренировочный сбор на арене хоккейной академии «Авангард», которая вмещает 1200 человек. На первой тренировке зрители полностью заполнили трибуны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3VlE7xPDzGM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.