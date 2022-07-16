«Ак Барс» объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в структуру клуба

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития “Ак Барса”, наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.



Теперь тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей», — приводит слова исполнительного директора Мансура Усманова официальный телеграм-канал «Ак Барса».