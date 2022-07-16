Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в структуру клуба

«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития “Ак Барса”, наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.

Теперь тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей», — приводит слова исполнительного директора Мансура Усманова официальный телеграм-канал «Ак Барса».

Напомним, с именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

 Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом
Последнее интервью великого Ярцева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь