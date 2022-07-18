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18 июля, источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал уроженца Казахстана из России

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении пробного контракта с защитником Юрием Сергиенко, пишет пресс-служба.

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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Соглашение с 27-летним хоккеистом заключено до 31 августа 2022 года, а его последним клубом в КХЛ был хабаровский «Амур».

«Воспитанник усть-каменогорского хоккея за свою карьеру поиграл в различных клубах, таких как “Сибирь”, “Спартак”, “Торпедо”, “Трактор”, “Амур” и другие. В целом в КХЛ Юрий провел 273 матча, за которые заработал 54 (15+39) балла.

Минувший сезон Сергиенко начинал в воронежском «Буране», выступающем в ВХЛ (24 игры, 12 очков), после чего перебрался в чемпионат Чехии. В составе «Динамо» из Пардубице защитник выходил на лед в 14 встречах и отметился одной заброшенной шайбой", — говорится в сообщении.

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