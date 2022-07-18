«Барыс» подписал уроженца Казахстана из России

Источник: ХК "Салават Юлаев"

Соглашение с 27-летним хоккеистом заключено до 31 августа 2022 года, а его последним клубом в КХЛ был хабаровский «Амур».

«Воспитанник усть-каменогорского хоккея за свою карьеру поиграл в различных клубах, таких как “Сибирь”, “Спартак”, “Торпедо”, “Трактор”, “Амур” и другие. В целом в КХЛ Юрий провел 273 матча, за которые заработал 54 (15+39) балла.