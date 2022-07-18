«Куньлунь» отказался от участия в Кубке президента Казахстана

«Куньлунь» благодарит организаторов за приглашение сыграть в Нур-Султане. С нетерпением ждем возможности посетить столицу Казахстана в течение регулярного чемпионата КХЛ", — говорится в сообщении пекинского клуба.

Теперь за трофей будут бороться четыре команды: «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург» и «Барыс». Они сыграют в один круг, после чего будет определен победитель и призеры.