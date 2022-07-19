В России молились на североамериканцев, а они уже кидают клубы КХЛ. Одетт послушался папу, а Бэйлен просто пропал

В КХЛ открылись тренировочные лагеря. Лига опубликовала календарь на предстоящий сезон. Большинство клубов укомплектованы если не на 100%, то в плане формирования состава находятся на финишной прямой. Главная проблема — легионерская — тоже в общем-то решена. Не в том смысле, что иностранцы едут в Россию с той же охотой как прежде. Нет, такого нет и, наверное, уже не будет. Но хотя бы понятно на кого можно рассчитывать, а на кого — нет. По крайней мере, так казалось всего пару дней назад.

В момент, когда финны с чехами публично открещивались от связей с КХЛ, приходило понимание, что рассчитывать нашим клубам придется на североамериканцев. Со временем теория переходила в практику, а к американцам с канадцами добавились словаки. Есть и третья категория легионеров, куда более специфическая — клиенты Алеши Пилко. От этого агента в России подписалось четверо шведов и даже остался один финн. Но за последние дни произошли важные и не самые приятные изменения.

Проблемы начали обнажаться с выходом команд на предсезонные сборы. Так «Трактор» недосчитался Ника Бэйлена. «Причины его отсутствия мне неизвестны», — скупо ответил главный тренер черно-белых Анвар Гатиятулин. И это тревожный знак. Челябинцы и так понесли серьезные потери, разом лишившись чешского трио Вилл-Гика-Седлак. Следом, уже в результате неудавшихся переговоров, контракт был расторгнут со шведским защитником Лоуресном Пилутом. И вот…

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Бэйлен — американец, но с белорусским паспортом. А значит не считается в КХЛ легионером, чем для любого российского клуба особенно ценен. Кроме того, Ник — адаптированный к лиге игрок, один из самых ярких атакующих защитников в ее истории. Если он не объявится, то «Трактор» останется с одним легионером, а потеряет сразу двух из трех ключевых игроков обороны. Одним Альбертом Яруллиным сыт не будешь и синюю линию не закроешь. А еще такой демарш Бэйлена, если это не банальное недопонимание, тревожный знак для других клубов.

Другой плохой знак — расторжение контракта Даниэля Одетта с «Витязем». Дело в том, что канадец, кстати клиент Пилко, был первым иностранцем, который в это межсезонье подписался с клубами КХЛ. Третий бомбардир «Витязя» в прошлом сезоне и один из лучших диспетчеров всего чемпионата отлучался в Швецию, но все-таки решился вернуться в Подмосковье. Но когда от слов и подписей нужно было переходить к делу, выяснилось, что Одетт не такой уж смельчак, как всем нам могло показаться. «Спорт-экспресс» уверяет: легионер отказался возвращаться в Россию под влиянием… отца.

Отец Даниэля — тоже хоккеист. Дональд Одетт провел 15 сезонов в НХЛ, а теперь работает скаутом «Монреаля». И тут, конечно, немаловажно, когда именно Одетт-старший дал «совет» своему сыну не ехать в Балашиху. До заключения контракта? Или уже после? Есть версия, что новый контракт с «Витязем» канадец подписал еще до событий 24 февраля. Это довольно распространенная практика для случаев, когда клубы КХЛ, не вышедшие в плей-офф, отпускают своих легионеров в Европу. Это своего рода страховка на случай, если игрок не захочет возвращаться.

Как бы то ни было, КХЛ лишилась одного, а то и двух иностранцев, которые могли бы определять игру своей команды и делать лучше всю лигу. А главное, что есть риск цепной реакции. Как совсем недавно мы надеялись, что новый контракт Одетта подтолкнет к приезду в Россию других североамериканцев, так и сейчас есть риск, что его примеру последуют легионеры с уже подписанными контрактами. Так что не зря когда «Динамо» объявляло о возвращении Эрика О'Делла, бело-голубые приложили видео-доказательство, где канадец озвучивает принятое решение. А на 100% уверенным в иностранце сегодня можно быть только потрогав его живьем.