В Финляндии предложили российским хоккеистам политическое убежище

«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ могли бы предоставить им политическое убежище», — написал Хейнонен в Twitter.
Ранее сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал его адвокат Алексей Пономарев, «как может поддерживает физическую форму».
В понедельник российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко, сказали, что могут поменять спортивное гражданство, если россиян отстранят от всех турниров. В марте велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское.