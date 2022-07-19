В Финляндии предложили российским хоккеистам политическое убежище

«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище», — написал Хейнонен в Twitter.

Ранее сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал его адвокат Алексей Пономарев, «как может поддерживает физическую форму».