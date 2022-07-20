ЦСКА отстоял лидеров, уговорил шведа, а Попову предложили стать тренером? Что происходит у чемпионов КХЛ

Без малого месяц назад на Sport24 вышел материал с заголовком «Почему молчат чемпионы КХЛ? Вместо трансферных бомб ЦСКА ставит на стабильность состава». На тот момент в селекции обладателей Кубка Гагарина смущало не только отсутствие громких приобретений, но и неопределенность с целым рядом лидеров. Теперь, в день выхода команды из отпуска, не все, но многое прояснилось. Да и пару заметных трансферов менеджмент «армейцев» все же провернул.

Корешкова в штабе Федорова заменил Кравчук

Пожалуй, самым неожиданным стал не какой-либо трансфер игрока, а перестановка в тренерском штабе ЦСКА. В начале июля команду покинул ассистент главного тренера Евгений Корешков, при котором москвичи выиграли два Кубка Гагарина. Предполагалось, что он либо вернется в Магнитогорск, где считается живой легендой, либо воссоединится с Игорем Никитиным в Ярославле. Вместо этого бывший тренер московских «армейцев» неожиданно стал частью питерских. Корешков пополнил рекордный по количеству имен штаб Романа Ротенберга.

Что до замены, то Федорову будет помогать человек, с которым он на протяжении четырех лет играл в молодости за ЦСКА. Игорь Кравчук известен двумя олимпийскими титулами, а вот после окончания карьеры он пробовал себя в разных ипостасях, и не всегда успешно. Работал скаутом сборной России по Северной Америки, был ассистентом в «Северстали» и «Куньлуне», а до недавнего времени занимал должность в системе «Авангарда». Но самым ярким проектом Кравчука-тренера впору признать юниорскую сборную с Ткачевым, Толчинским, Ничшукиным, Бучневичем, Гавриковым и Шестеркиным, которая на домашнем чемпионате мира хоть и осталась без медалей, но демонстрировала крайне симпатичный хоккей. Во взглядах на игру у них с Федоровым не должно быть разночтений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нестеров, Диц и Каменев остались в ЦСКА

Главной задачей за этот месяц для менеджмента ЦСКА было подписание контрактов с игроками, переговоры с которыми по разным причинам затягивались. И хотя это выглядело как формальность, в частности Игорь Есмантович говорил о необходимости заверить контракт Никиты Нестерова у Наблюдательного совета, тревога «армейских» фанатов не покидала. В итоге, пожалуй, лучший российский защитник лиги остался в клубе на четыре года. По данным СМИ его зарплата составит 80 миллионов в год, что вполне соответствует его уровню.

Владислав Каменев, будучи ограниченно свободным агентом на территории КХЛ, вполне мог вновь попробовать себя за океаном. Вместо этого центральный нападающий поставил подпись под двухлетним контрактом. Его жалование составит менее 50 миллионов. Что до Даррена Дица, то канадец с казахстанским паспортом недавно свозил Кубок Гагарина в Нур-Султан, но в контакт с руководством «Барыса» при этом не вступал. В ЦСКА он остался на три года с ожидаемым понижением оклада. Его прошлый 100-миллионный контракт москвичи точно не смогли бы уместить под потолком зарплат.

Уход Гилмора и сохранение Плотникова — формальности

Удивительно, но до сих пор нет зарегистрированного контракта на новый сезон у Сергея Плотникова. При этом и он сам, и клуб преподносят все так, что продолжению их сотрудничества ничего не угрожает. В частности, Плотников даже без контракта дает комментарии пресс-службе «армейцев». Так что Сергей останется в ЦСКА, можно не сомневаться. Объявление о контракте может случиться в любую минуту, возможно даже сегодня. Больно уж идеально он вписался в хоккей Сергея Федорова, чтобы что-то ломать.

При этом расставание с Джоном Гилмором, о котором «армейцы» объявили только накануне, точно такая же формальность. О том, что американский защитник не будет играть за ЦСКА в новом сезоне, было известно давно. Нужно было лишь соблюсти некоторые формальности. Скорее всего атакующий защитник, необходимость в котором после продления Нестерова и Дица отпала, продолжит карьеру в Минске.

Вместо перехода Голышева возвращение Мамина

Самым громким приобретением ЦСКА в это межсезонье стал форвард «Флориды» Максим Мамин. Впрочем, называть его полноценным новичком язык не поворачивается. Мамин прошел все этажи «армейской» вертикали, был автором золотого гола в первом чемпионском сезоне и только эпизодически отлучался в НХЛ. Со второй попытки ему также не удалось стать на сто процентов своим в составе «Пантерз». Российский нападающий не избежал ссылки в фарм-клуб, хотя ближе к плей-офф и непосредственно в розыгрыше Кубка Гагарина его акции возросли. Тут надо принять во внимание, что «Флорида»-2022 обладает куда более крутым нападением, чем «Флорида»-2018, куда Мамин уезжал в первый раз.

Как бы то ни было, теперь Максим может воссоединиться в связке с Константином Окуловым, с которым играл до отъезда. Мамин — двусторонний универсальный форвард, которого можно использовать в любом звене от первого до четвертого. Чего не скажешь об Анатолии Голышеве. Форвард «Автомобилиста», в чьих услугах был заинтересован ЦСКА, больше ориентирован на атаку, тогда как в игре без шайбы не так эффективен. Решение Мамина вернуться в Россию по сути и остановило непростые переговоры клубов о переходе Голышева.

Доедут ли Рейдеборн и Классон?

ЦСКА, как и анонсировал Игорь Есмантович, подписал контракт со шведским защитником. Мистером Икс, который планируется как замена Класу Дальбеку, стал Фредрик Классон. Последние 10 лет он провел в Северной Америке, сменил несколько клубов, а последним местом работы скандинава была «Тампа-Бэй». Новобранец «армейцев» не всегда играл в основе, а последние два сезона никак не мог забить. Впрочем, голы, как и передачи — далеко не главный индикатор игры Классона. Он — типичный защитник-домосед, при игре которого куда важнее выбор позиции и дисциплина. Теперь главное, чтобы швед доехал до Москвы.

То же самое относится и к его соотечественнику Адаму Рейдеборну, у которого действует еще год контракта с ЦСКА. Но если в отношении вратаря заявления его агента и руководства клуба звучат оптимистично, то что-то конкретное сказать про Классона не получается. Известно лишь то, что контракт с «армейцами» он заключил еще до 24 февраля. Об этом шведской прессе сообщил агент защитника Алеша Пилко. Теперь перед Фредриком два варианта: приехать на сборы или заплатить неустойку подобно другим экс- «армейцам» Валльмарку и Нордстрему.

Попов, скорее всего, станет тренером

А что же Попов? С живой легендой российского хоккея также не подписан новый контракт. Спустя два месяца после финала, в котором Сан Саныч играл через боль, мы не знаем, сможет ли он продолжить карьеру. Еще никогда в истории КХЛ игрок не завершал карьеру после того, как стал MVP плей-офф. Попов к этому решению очень близок. Все дело в травме, которая скосила ветерана на путик к трофею. О ее серьезности говорило хотя бы то, что врачи не пускали партнеров Попова к нему даже с только-только завоеванном Кубком Гагарина.

Велика вероятность, что 41-летний хоккеист повесит коньки на гвоздь, но останется при этом в «армейском» клубе. ЦСКА готов предложить Попову должность тренера по развитию игроков. Будет ли Александр работать с молодежью или основным составом — пока не ясно. Как неизвестно и то, согласен ли сам Попов на подобную роль. Но сам жест со стороны москвичей красивый, как ни крути. А зная насколько мудрый это игрок, и как к нему тянутся молодые, Сан Саныч точно принесет пользу клубу, с которым он однажды впервые стал чемпионом.