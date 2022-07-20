Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с ЦСКА

Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Плотников стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 65 матчей в составе армейцев, набрал 40 очков (22 шайбы и 18 передач) и стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее Плотников выступал за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.