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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий Сергей Плотников продлил контракт с ЦСКА, сообщается в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Плотников стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 65 матчей в составе армейцев, набрал 40 очков (22 шайбы и 18 передач) и стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее Плотников выступал за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.

В составе сборной России Плотников является победителем, а также серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и серебряным призером Олимпиады 2022 года.

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