Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с ЦСКА
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий Сергей Плотников продлил контракт с ЦСКА, сообщается в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий Сергей Плотников продлил контракт с ЦСКА, сообщается в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.
Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Плотников стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 65 матчей в составе армейцев, набрал 40 очков (22 шайбы и 18 передач) и стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее Плотников выступал за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.
В составе сборной России Плотников является победителем, а также серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и серебряным призером Олимпиады 2022 года.