«Барыс» подписал контракты с Шестаковым и Шутовым
«Барыс» заключил соглашения с нападающим Аркадием Шестаковым и голкипером Андреем Шутовым.
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«Барыс» заключил соглашения с нападающим Аркадием Шестаковым и голкипером Андреем Шутовым.
Двусторонние контракты с хоккеистами рассчитаны на два сезона.
Шестаков выступает в системе «Барыса» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел с учетом плей-офф 42 матча в КХЛ и набрал 8 (4+4) очков.
Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне и провел один матч в чемпионате.