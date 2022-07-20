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20 июля, источник: Sport24

«Барыс» подписал контракты с Шестаковым и Шутовым

«Барыс» заключил соглашения с нападающим Аркадием Шестаковым и голкипером Андреем Шутовым.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Марат Акимжанов

Двусторонние контракты с хоккеистами рассчитаны на два сезона.

Шестаков выступает в системе «Барыса» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел с учетом плей-офф 42 матча в КХЛ и набрал 8 (4+4) очков.

Он дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне и провел один матч в чемпионате.

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