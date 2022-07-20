«Барыс» подписал контракты с Шестаковым и Шутовым

Двусторонние контракты с хоккеистами рассчитаны на два сезона.

Шестаков выступает в системе «Барыса» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел с учетом плей-офф 42 матча в КХЛ и набрал 8 (4+4) очков.