Канадский хоккеист Джон Гилмор переходит в минское «Динамо»

На протяжении двух прошедших сезонов канадец выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате-2021/22 Гилмор провел 45 матчей, где набрал 9 (1+8) баллов, еще 3 (0+3) очка защитник добавил в 14 матчах чемпионского плей-офф. Всего на счету канадца в КХЛ 88 встреч и 22 (5+17) результативных балла.

Также Джон Гилмор имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге. С 2017-го по 2019-й хоккеист сыграл 37 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз», отметившись 5 (2+3) очками. Кроме того, в активе защитника более 200 поединков в АХЛ, а также три игры за сборную Канады.