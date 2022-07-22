Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чешский хоккеист признался, что покинул КХЛ из-за угроз

Чешский хоккеист Лукаш Клок рассказал об угрозах, которые стали поступать ему после его перехода из нижнекамского «Нефтехимика» в «Аризону».

Нефтехимик
АризонаКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК «Нефтехимик»

«Здесь ощущается давление СМИ на все, что связано с Россией. Вы только посмотрите, как пишут о словаках, которые сейчас переходят в КХЛ. Подавляющее большинство реагирует негативно. В соцсетях мне угрожали люди с анонимных аккаунтов. Читать было неприятно, но я ничего не собирался предпринимать. Мы живем в демократической стране, поэтому пусть каждый высказывает свое мнение. А я останусь при своем», — цитирует 27-летнего игрока «РИА Новости Спорт» со ссылкой на sport.cz.

Спортсмен расторг с российским клубом контракт, который был рассчитан до апреля 2024 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь